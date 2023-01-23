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  4. Çorlu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Çorlu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

23.01.2023 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye tarafından kurtarılan ve ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi de yaralandı.

Çorlu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Çorlu'daki kaza dün akşam saatlerinde Hatip Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Fikret Celep idaresindeki otomobil ile Sarılar istikametine seyreden Burhanettin B. yönetimindeki başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Demet B. ile Öykü B. yaralandı. Yaralılardan Fikret Celep, sürücü koltuğundan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla özel hastaneye ve Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan durumu ağır olan Fikret Celep, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorlu

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