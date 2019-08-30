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Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 17:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Melike Baştürk (42) ile birlikte yaşadığı Salih Durmuş (42), sokakta yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Salih Durmuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Melike Baştürk ise hastanede tedaviye alındı.

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Olay, Çorlu'da Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'inci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşayan Salih Durmuş ile Melike Baştürk, market alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken arkalarından gelen bir kişi üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp kurşun yağdırdı. Salih Durmuş ile Melike Baştürk, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan durumu ağır olan Salih Durmuş, doktorların tam çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş kovan buldu. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan saldırıyı düzenledikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

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Çorlu cinayet silahlı saldırı

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