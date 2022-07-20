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  4. Çorlu'da yürek yakan görüntü! Evlerinin yandığını görünce gözyaşlarına boğuldular

Çorlu'da yürek yakan görüntü! Evlerinin yandığını görünce gözyaşlarına boğuldular

20.07.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangın sonrası evlerinin alevlere teslim olduğunu gören yaşlı kadın ve gelini gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi komşuları güçlükle sakinleştirdi.

Çorlu'da yürek yakan görüntü! Evlerinin yandığını görünce gözyaşlarına boğuldular

Çorlu'da 'Kore' mahallesi diye bilinen Hıdırağa Mahallesi Çiçek 2. Sokak’ta, Tufan Bul’a ait olan ve ailecek ikamet ettikleri evin oturma odasında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Evinin yandığını gören ikamet sakinleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Hüngür hüngür ağlayan yaşlı kadın ile gelinini, komşuları ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çorlu
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