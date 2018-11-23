Çorlu'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kokpit kamerasının görüntülerine göre ise çukura düşme anında makinist Halil Altınkaya oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasının tavana çarpıyor. İkinci makinist Suat Şahin ise düşüyor.

Makinistler treni durdurduktan sonra kokpitten çıkarak yardıma gidiyor. Tren durunca sağ kurtulan yolcular yola inerken, tren personeli ve diğer yolcularsa devrilen vagonlardakileri kurtarmaya çalışıyor.

ÇORLU'DAKİ TREN KAZASI



8 Temmuz 2018'de İstanbul-Halkalı seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu, saat 17:00 civarında Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Kaza aşırı yağışa bağlı rayların üzerinden geçtiği toprak menfezin kayması şeklinde olduğu yetkililerce açıklandı. 362 yolcunun bulunduğu trende 25 kişi ölürken 340 kişi yaralanmış bunlardan 194'ü ayakta tedavi edilmiş diğerleri müşahede altına alınmıştır. Arazinin çevre şartlarının zorlu olması nedeniyle kazaya ilk olarak çevredeki köylüler ve yaralı kurtulan yolcular yapmıştır.

DHA



