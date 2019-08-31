Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten Melike de kurtarılamadı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokakta yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan çiftten Salih Durmuş'un (42), dün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinin ardından Melike Baştürk (42) de tedavi gördüğü hastanede bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Birlikte yaşalan çifti vuran saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde, Çorlu'daki Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Salih Durmuş ile birlikte yaşadığı Melike Baştürk, market alışverişi yaptıktan sonra evine dönerken, arkalarından gelen bir kişi, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, ikiliye kurşun yağdırdı. Çift, vücutlarına isabet eden kurşunlarla, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Durmuş ve Melike Baştürk tedaviye alındı. Yaralılardan Salih Durmuş yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

BAŞTÜRK DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Açılan ateş sonrası vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralanan, Melike Baştürk de doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri olayın meydana geldiği sokaktaki çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı.

UZUN SÜRE TAKİP ETMİŞ

Polis ekipleri, inceledikleri görüntülerde, saldırganının yüzünü saklamak için şapka taktığını ve Durmuş ve Baştürk'ü uzun süre takip ettiğini belirledi. Polis zanlının kimlik tespiti için çalışmaların devam ettiğini açıklarken, Melike Baştürk ve Salih Durmuş'un cansız bedenlerinin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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