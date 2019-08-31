HABER

Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten Melike de kurtarılamadı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 23:59 | Son Güncelleme

ZİNAYET ZANLISI KOCA YAKALANDI Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ve sevgilisi Salih Durmuş’u tabancayla vurarak öldürmekten aranan zanlı N.B., memleketi Yalova’da yakalandı.

Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten Melike de kurtarılamadı (4)

ZİNAYET ZANLISI KOCA YAKALANDI
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ve sevgilisi Salih Durmuş’u tabancayla vurarak öldürmekten aranan zanlı N.B., memleketi Yalova’da yakalandı. Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelinin Yalova'ya kaçtığının belirlenmesi üzerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. İstihbarat üzerine harekete geçen Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinin etrafında önlem aldı. Zanlı N.B. evine girdiği sırada sivil polisler tarafından yakaladı.
'PİŞMAN DEĞİLİM, YİNE YAPARIM'
Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen N.B., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet binasından çıkarıldığı sırada basın mensuplarının “Pişman mısınız” şeklindeki sorusuna ise N.B, “Namusumu temizledim. Pişman değilim. Yine yaparım. Namusumu temizledim ben.” diye cevap verdi.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-

FOTOĞRAFLI

Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten Melike de kurtarılamadı (4)

PARTNERReynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı Reynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı
Köpeklerin saldırısından kaçan çocuk kolunu kırdıKöpeklerin saldırısından kaçan çocuk kolunu kırdı
İslahiye’de trafik kazası: 1 yaralıİslahiye’de trafik kazası: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Seksenler için 10 kilo verdi

Seksenler için 10 kilo verdi

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.