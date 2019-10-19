Çoruh nehri üzerinde Türk Bayrağı açtılar

Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, Çoruh nehri üzerinde bulunan Zipline üzerinde bayrak açtı.

Artvin -Borçka Barajı gölünün iki yakası arasına 35 metre yükseklikte kurulan, 385 metre ile bölgenin en uzun hattında sahip zipline üzerinde Üniversite öğrencileri Türk bayrağı açtı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri, Çoruh Marina’da gerçekleştirilen Kano etkinliğinde Çoruh Zipline üzerinde bayrak açtı. Artvin’in doğal güzelliklerinin çevrelediği bir ortamda kano etkinliğine katılan öğrenciler spor yapma ve aynı zamanda stres atma imkanı buldu.



