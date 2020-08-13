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  4. Çorum'da 5 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Çorum'da 5 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2020 21:15 | Son Güncelleme

Çorum'un Bayat ilçesinde, 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 evin küle döndüğü yangının, evin bahçe kısmındaki tavuk kümesinde yakılan pürmüzden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Çorum'da 5 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

İlçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e (66) ait tek katlı ahşap evin kümesinde, önceki gün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 2 eve sıçradı. Alevler ve dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kümeste başlayan ve 3 eve sıçrayan yangın, 7 itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucu güçlükle söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, Ömer Çetin ve torunları Elif Naz ile Ela Çetin, kentte sağlık görevlisi bir ailenin çocukları Yusuf ve Elif İçuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Soğutma çalışmalarının ardından Bayat Belediyesi’ne ait iş makineleri ile yangındaki enkaz kaldırıldı.

Yangında hayatını kaybeden Ömer Çetin ile torunları Elif Naz (11) ve Ela Çetin'in (6) cenazeleri, Çorum'da, Yusuf ve Elif İçuz kardeşler ise Balıkesir'de toprağa verildi.

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YANGININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 evin küle döndüğü yangının, evin bahçe kısmındaki tavuk kümesinde yakılan pürmüzden kaynaklandığı bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili konuşan Bayat İlçe Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, "İtfaiyenin tutmuş olduğu raporlara göre yangın evin hemen yan tarafında bulunan kümeste başlıyor. Kümeste pürmüz temizliği için yakılan ateşin sıçraması sonucu böyle bir olay yaşanıyor. Tesadüf olarak yol yıkama çalışması yapan arkadaşlar oradalar ve yangını görür görmez saat 15.00 sıralarında ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ne yazık ki çok acı bir olay, Allah bir daha böyle olaylarla karşılaştırmasın. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. (DHA)

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