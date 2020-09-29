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Çorum'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 02:09 | Son Güncelleme

Çorum’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Çorum'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Akşemsettin caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Akşemsettin caddesi üzerinde seyir halinde olan Özkan Ardahanlı yönetimindeki otomobil kavşakta Ender Şeker yönetimindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Şule Ardahanlı, Habibe Ardahanlı ve Ertuğrul Ardahanlı ile diğer araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Güvenç yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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