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  4. Çorum'da korkutan deprem! AFAD’dan son dakika açıklaması geldi

Çorum'da korkutan deprem! AFAD’dan son dakika açıklaması geldi

04.02.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre Çorum'un Laçin ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum'da korkutan deprem! AFAD’dan son dakika açıklaması geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çorum'un Laçin ilçesinde saat 09.03'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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