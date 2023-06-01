Çorum'u dolu ve sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı

Çorum'un bazı noktalarında akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Akşemseddin Caddesi'nde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Öte yandan, kentin bazı noktaları da dolu nedeniyle beyaza büründü.

"METREKAREYE 20 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ"

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizde çok ciddi yağış oldu. Meteorolojiden aldığımız ilk bilgilere göre yarım saat içerisinde metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Bu çok ciddi bir yağış. Bu anlamda şehrimizin muhtelif yerlerinde kısmı sorunlarımız var. Genel itibarıyla trafik akışında sorun yok. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Bize gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Su basan noktalarda tahliye işlemlerimiz devam ediyor. İnşallah kısa süre içinde normale dönmeyi umuyoruz." (DHA)





