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Çorum'un İskilip ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 21:32 | Son Güncelleme

Çorum'un İskilip ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 20:00 sıralarında Çorum-İskilip karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Minibüs ile otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen 4 kişinin cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı. Kazada ölen ve yaralananların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

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Çorum iskilip Kaza trafik kazası

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