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Çorum’da kadın muhtar adayları seçilemedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 15:09 | Son Güncelleme

ÇORUM’da yerel seçimde 13 mahallede muhtar adayı olan kadınlar seçilemedi.

Çorum’da kadın muhtar adayları seçilemedi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da yerel seçimde 13 mahallede muhtar adayı olan kadınlar seçilemedi.
Çepni Mahallesi muhtar adayı Ayla Erdemli, Mimar Sinan Mahallesi muhtar adayı Nesrin Aksungur, Bahçelievler Mahallesi muhtar adayları Emine Özten, Ülkü Karakuş ve Habibe Alkan, Yeniyol Mahallesi Muhtar adayı Hacer Tülay Örs, Kale Mahallesi muhtar adayı Şemsi Özdemir ve Hilal Demiral, Buharaevler Mahallesi muhtar adayları Yasemin Eyvazlı ve Esra Savaş, Karakeçili Mahallesi muhtar adayı Diler Salmancan ve Akkent Mahallesi muhtar adayı Fidan Gül, dün yapılan Mahalli İdareler Gelen Seçimleri'nde erkek rakiplerine karşı yarıştı. Ancak hiçbir kadın aday, muhtar seçilemedi.

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Çorum’da kadın muhtar adayları seçilemedi

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