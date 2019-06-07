Çorum'da köy evinde çıkan yangın 5 eve sıçradı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde bir evde çıkarak çevresindeki evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan bölgede çıkan yangında 4 ev ve 3 samanlığın yandığı tespit edildi.

Sarıkavak Köyü Muhtarı Mustafa Çakır, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Alevlerin yükseldiğini gördük ve itfaiyeye haber verdik. Hava gök gürültülü ve yağmur yağıyordu. Rüzgarın etkisiyle de yangın büyüdü. Çok şükür yaralanan veya can kaybı yaşanmadı. Yaptığımız tespitlerde 4 ev 3 samanlığın tamamen yandığını tespit ettik. İtfaiye ekipleri ve yoğun yağan yağmurun sayesinde yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yıldırım düşmemesine bağlı da olabilir. Tam nedenini bilmiyoruz, araştırılıyor" dedi.

