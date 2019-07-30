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Çorum'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

 ÇORUM'un Alaca ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yusuf ÇINAR/ALACA (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Alaca ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Yozgat- Alaca karayolu Çatalkaya kavşağında meydana geldi. Kamil Alver (56) yönetimindeki otomobil, Haydar Kılıç (65) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Haydar Kılıç ile yanındaki Kurtuluş Şahin (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Kamil Alver ile Hüseyin Medli de yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 2 kişinin cenazeleri de hastane morguna konuldu.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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