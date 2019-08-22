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Çorum'da takla atan otomobildeki 1 bebek ile çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 18:25 | Son Güncelleme

Çorum'da takla atan otomobildeki 1 bebek ile çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 bebek ve 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Zekeriya Altunay'ın (52) kullandığı 05 KD 095 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 15'inci kilometresinde, sürücüsünün lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

Yol kenarındaki moloz yığınına çarparak durabilen otomobildeki 1 yaşındaki bebek Ayaz Altunay olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan sürücü ile Ayşegül (25), Zekeriya (9) ve Melike Altunay (20) ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 9 yaşındaki Zekeriya Altunay da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayaz bebeğin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Sungurlu trafik kazası

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