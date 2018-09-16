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Çorum'da trafik kazaları: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 21:14 | Son Güncelleme

Çorum'da trafik kazaları: 8 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Zeynel Demirbağ'ın (49) kullandığı 05 AR 455 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum karayolunun Kırankışla köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile beraberindeki Nursel Demirbağ (37) ve Ezgi Demirbağ (22) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dursun Çırpan'ın yönetimindeki 67 ZY 666 plakalı hafif ticari araç, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 3'üncü kilometresinde, aynı istikamette seyreden Aziz Şen idaresindeki 16 LLS 99 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Çırpan, Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Osmancık ilçesi D100 karayolundaki Sarpunkavak köyü kavşağında, Ahmet Kaya'nın kullandığı 34 PH 6449 plakalı otomobil ile Sedat Şimşek yönetimindeki 54 SC 400 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan araçlar trafik levhalarını da devirdi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Hatice Kaya ve Fatma Ölçe, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Osmancık Sungurlu trafik kazası

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