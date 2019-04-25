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Coşkun Aral'a fahri doktora unvanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 16:50 | Son Güncelleme

Foto muhabiri ve gazeteci Coşkun Aral'a Süleyman Demirel Üniversitesince fahri doktora unvanı verildi - Coşkun Aral: - "Yaptığınız iş yerelden ulusala, ulusaldan evrensele giden dokunuşlara sahipse her zaman ihtiyaç var"

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından foto muhabiri ve gazeteci Coşkun Aral'a fahri doktora unvanı verildi.

Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende SDÜ Akademik Orkestrası, konser verdi.

Aral'ın yaşam hikayesini anlatan bir sunum gerçekleştirildi.

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Aral'a "Gençlere rol model olan gazetecilik hayatı, milli gazeteciliği uluslararasında temsil gücü ve insan manzaralarını dış dünyaya tanıtma"dan dolayı fahri doktora unvanı takdim etti.

Aral, böyle bir unvanı almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kalıcı olmanın önemine dikkati çeken Aral, üniversite öğrencilerinin meraklı ve sorgulayıcı olması gerektiğini kaydetti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Aral, şöyle devam etti:

"Sizin önünüzdeki engeller, hayallerinizi baltalamasın. Hayallerin alındığı en güzel yer eğitim sürecidir. Sizlerden ricam bu okulun, sıraların hakkını verin. Karamsarlığa düşseniz bile unutmamanız gereken bir şey var, gereklisiniz. Gerekli olduğunuzu anlamanız için biraz dış dünyayla buluşmanız lazım. Dış dünya da sizi gerekli donanıma sahip olduğunuzda anlar. Şu an hayatımın en güzel anlarından birini yaşıyorum. Bunun karşılığı anlatılamaz. Yaptığınız işin takipçisinin olması güzel bir duygu. Yaptığınız iş yerelden ulusala, ulusaldan evrensele giden dokunuşlara sahipse her zaman ihtiyaç var. Bu payeyi ömür boyu taşıyacağım. Çok teşekkür ederim."

Rektör Çarıkçı, Aral'a keçeden yapılmış bir tablo hediye etti.

Aral, daha sonra sorularını yanıtladığı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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