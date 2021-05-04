Covax: Yoksul ülkelerin aşılanması için 45 milyar dolara daha ihtiyaç var

Dünya genelinde koronavirüs pandemisini bitirmek için aşılama çalışmaları hızlanıyor.

Yoksul ülkelere aşı yardımında bulunmak için geçen yıl kurulan Covax programı ise henüz istenilen aşamaya ulaşmış değil.

Bugüne kadar 1 milyar 160 milyon doz aşı yapılırken Covax aracılığıyla dağıtılan aşı miktarı 49 milyonda kaldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a göre Covax ile yoksul ülkelerdeki yetişkinlerin büyük kısmının aşılanabilmesi için önümüzdeki bir yılda 35-45 milyar dolarlık ek kaynağa ihtiyaç duyuluyor.

Covax'ı WHO, Küresel Aşı İttifakı (GAVI) ve Epidemi Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu (CEPI), BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) partnerliğiyle yönetiyor.

Neden ihtiyaç duyuldu?

Koronavirüs pandemisi bugüne kadar üç milyon kişinin ölümüne yol açarken pek çok kişinin de hayatını alt üst etti.

WHO'nun da aralarında yer aldığı sağlık uzmanları küresel bir pandeminin ancak küresel bir mücadeleyle sonlanabileceğini vurgulayarak, ülkelerin birbirine yardım etmesi gerektiğini söylüyor.

Covax da zengin ülkelerin yoksul ülkelere aşı sağlamak için yardım etmesi amacıyla kuruldu.