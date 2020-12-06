Covid-19 aşısı: Koronavirüs aşısı, İngiltere tarihinin 'en büyük aşı operasyonuyla' 50 hastanede kullanıma sokuluyor

İngiltere Sağlık Bakanlığı, bu hafta başlayacak Covid-19 aşısı uygulamasını "ülke tarihinin en geniş kapsamlı aşı uygulaması" olarak tanımladı.

Salgına karşı mücadelede ön saflardaki sağlık çalışanları, 80 yaş üzerindekiler ve bakımevi çalışanları, koronavirüs aşısında ilk sırada olacak.

İngiltere genelinde 50 hastane aşının dağıtım sürecinde görev almak üzere belirlendi.

Aşının kullanıma sokulmasını "tarihi bir an" olarak tanımlayan Sağlık Bakanı Matt Hancock, virüsün geriletilmesi için herkesin kendi görevini yapmasını isteyerek, "Mevcut kısıtlamalara uyalım ve kritik bir görev üstlenen sağlık sistemini koruyalım" dedi.

Bu hafta kullanıma sokulacak aşı dozları, soğutulmuş konteynerler yardımıyla Belçika'dan İngiltere'ye gelmeye başladı.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Tıbbi Direktörü Prof. Stephen Powis, tedarikteki zorluklara rağmen ilk aşı dozlarının Pazartesi günü hastanelere ulaşacağını ve Salı günü uygulanmaya hazır olacağını kaydetti.

Prof. Powis, ülkenin sağlık sisteminin geniş çaplı aşı programlarını uygulamakta "iyi bir deneyime" sahip olduğunu söyleyerek, geçmişteki grip aşısı, HPV aşısı ve kızamık-kızamıkçık-kabakulak için yapılan MMR aşısını örnek gösterdi.