Covid 19 aşısı: Tüm çocuklara aşılama yapılması gerekiyor mu?

Dünyada çocuk yaştakilere Covid 19 aşısının yapılmaya başlanması, etik olarak tartışma konusu olmuş durumda. ABD, 12 - 15 yaş aralığındaki 600 bin çocuğa Pfizer aşısı yapıldığını duyurdu.

İngiltere ise tüm yetişkinlere, Temmuz ayı sonuna kadar ilk doz aşıyı vermeyi amaçlıyor. Çocuklar konusunda ise henüz karar verilmiş değil.

Bilim çevreleri çocukların aşılanmasının hayatiliğini tartışmaya devam ediyor. Bu yanıtı ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilecek olan karmaşık bir konu.

Aynı zamanda, konunun Dünya Sağlık Örgütü'nün de dile getirdiği ahlaki bir yönü var. Henüz birçok ülkede, risk grupları ve sağlık çalışanları aşı beklerken, bazı zengin ülkelerin çocukları aşılamaya başlaması konusu tartışma yarattı.

Çocuk yaştakilerin aşılanması ile ilgili bir görüş, aşının çocuklara göreceli olarak az bir yararı olduğunu savunuyor.

İngiltere'de aşılama çalışmaları ile ilgilenen bir resmi heyette yer alan Profesör Adam Finn, "Şanslıyız ki, bu salgının az sayıda iyi tarafından biri, çocuklara ciddi hastalık tehlikesi yaratmıyor oluşu" diyerek görüşünü açıklıyor.