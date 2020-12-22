Covid-19 haritası: Dünyada koronavirüs vaka sayısı 73 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

Çin'in Wuhan kentinde 2019'un Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini artırarak göstermeye devam ediyor.

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 73 milyonu geçti. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 14 Aralık 2020 itibarıyla 1 milyon 600 binin üzerine çıktı.

BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:

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