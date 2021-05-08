Covid-19: Hindistan'da salgında zirveyi geride bıraktı mı?

Virüsün ne hızla ne ölçüde yayıldığının isabetli bir şekilde ölçülebilmesi yalnızca yaygın test uygulamasıyla mümkün olabiliyor.

Ve son yedi günün ortalaması ölçütüyle bakıldığında, eğilimin hala tırmanma yönünde olduğu görülüyor.

5 Mayıs Çarşamba gününe gelindiğinde günlük vakaların sayısı bu kez 412 bini gördü.

Fakat son birkaç gündür vakalarda yeniden yükseliş var. Genel olarak hafta başında daha düşük görünen sayıların hafta içinde yükseldiği görülüyor.

Onu izleyen günlerde ise vaka sayılarında düşüş görüldü ve geçtiğimiz Pazartesi yani 3 Mayıs günü itibarıyla 360 bin civarında vaka çıkınca, ikinci dalganın zirvesinin geride bırakıldığı konuşulmaya başlandı.

Hindistan'da iki ayı aşkın süre yükselen günlük vaka sayıları 30 Nisan günü 400 bini aşkın vaka ile rekor kırdı.

Hindistan'da hükümet, Mart ayı ortalarından bu yana görülmemiş bir hızla yayılarak ikinci dalgaya dönüşen koronavirüs salgınının hızının bazı bölgelerde kesildiğini söylüyor.

1,3 milyar nüfusu olan Hindistan Mayıs ayına kadar günde yaklaşık 2 milyon test yapıyordu.

Test sayısı Mayıs ayı başında günde 1,5 milyona düşmüştü, ancak Çarşamba günü yeniden 2 milyona çıktı.

İşte test sayısındaki kısa süreli bu düşüş belki de ülkenin bazı bölgelerinde Mayıs ayı başında günlük vaka sayılarında görülen kayda değer düşüşleri açıklayabilir.

Ayrıca testler ülkenin her yerinde aynı yaygınlıkta yapılmıyor ve bazı bölgelerde testlerin sayısının önemli ölçüde azaldığı dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) danışmanlarından iktisatçı Dr. Rijo John, "Aynı şeye geçen Eylül ayında da tanık olduk" diyor.

"Hindistan'daki günlük vaka sayıları 100 binin altına düştüğünde test sayısı da düştü."

Yetkililer Maharaştra, Gucarat, Telangana ve başkent Delhi'de günlük vakaların azaldığını söylüyor. Ama bunlar aynı zamanda her gün yapılan test sayısının da azaldığı yerler.

Nisan ayı ortasında Delhi'de günde 100 bin test yapılıyordu ve günlük vaka sayısı 16 bin civarındaydı.

Fakat Nisan ayı sonuna gelindiğinde vaka sayıları yüzde 55 yükselirken, test sayısı yüzde 20 düştü. Bu da kayıtlara geçmeyen ama çok daha yüksek bir vaka düzeyi olduğuna işaret ediyor.