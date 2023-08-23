Covid-19'un yeni varyantı Eris nedir, belirtileri nelerdir? Yeni varyant Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını yeniden yayılmaya başladı. Son haftalarda özellikle Omicron varyantının alt mutasyonu olarak bilinen EG.5.1 varyantı yani kısaca Eris varyantı ile ilgili yetkililerden uyarılar gelmeye devam ediyor. Bilim insanları ve uzmanlar, Eris varyantının onlarca ülkede görüldüğünü açıklayarak dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Endişelendiren açıklamaların ardından Covid-19'un yeni varyantı Eris nedir, belirtileri nelerdir? Yeni varyant Eris Türkiye'de görüldü mü? gibi sorularun yanıtları merak konusu oldu. İşte Bakan Koca'nın Eris varyantı hakkındaki açıklamaları...

COVİD-19'UN YENİ VARYANTI ERİS NEDİR?

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturmaktadır. Hastalık, yaz kötü hava koşulları ve azalan bağışıklık nedeniyle hastaneye başvuruların artmasıyla ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa EG.5.1 tanımlaması yapmaktadır.

ERİS VARYANTI İLK NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?

Eris varyantı ilk olarak 3 Temmuz 2023'te uluslararası alanda, özellikle de Asya'da artan raporlar nedeniyle izlenmeye başladı.

Birleşik Krallık'taki serilerin yüzde 11,8'i 10 Temmuz 2023'ten itibaren Eris olarak sınıflandırıldı.

YENİ VARYANT ERİS TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD'de ve Avrupa'daki bazı ülkelerde yayılmaya başlayan Kovid'in yeni varyantı olan Eris (EG.5.1) varyantının Türkiye'de görülmediğini açıkladı.

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boğaz ağrısı,

Burun akması,

Burun tıkanıklığı,

Hapşırma,

Kuru öksürük,

Baş ağrısı,

Islak öksürük,

Boğuk ses,

Kas ağrıları,

Değişik koku alma

