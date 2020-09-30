Covid-19 yaşlılarda neden ağır seyrediyor?

65 yaş ve üzeri bireylere uyarı ve tavsiyelerde bulunan ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Balcı Alparslan, geriatrik bireylerde hastalığın daha sık ve ağır seyretmesinin nedenlerinden bahsederek, “Yaş almayla birlikte bağışıklık sisteminin tam ve aktif çalışamaması, ileri yaşlarda eşlik eden hastalık sayısının artması, beslenmenin dengeli ve düzenli olamaması, sindirim sistemi işlevlerinde değişiklik nedeniyle besinlerden yararlanamama, beslenme ve sağlık hizmetlerine ulaşımda kısıtlılık, beslenme ve diğer hastalık yönetimlerinde güçlük yaşanması/desteğin olmaması, uyku ve dinlenme bozuklukları” ifadelerini kullandı.

'HAVLU GİBİ KİŞİSEL EŞYALAR ORTAK KULLANILMAMALIDIR'

Hastalığa yatkınlık durumu, tedavi sürecinin zor olması, aşının henüz bulunamamış olması ve ölüm oranlarının yüksekliği göz önüne alındığında en önemli görevin yaşlı bireyleri Covid-19 salgınından korumak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alparslan, “Sosyal mesafeye her daim uyulmalı, maske kullanılmalıdır. El temizliğine dikkat edilmeli, eller sık aralıklarla en az 20 saniye sabun ve su ile ovularak yıkanmalıdır. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Göz, burun ve ağıza dokunulmamalıdır. Ortam sık sık havalandırılmalı, kapı kolları, lavabo her gün kullanılan yüzeyler su ve deterjan-çamaşır suyuyla temizlenmelidir. Havlu gibi kişisel eşyalar ortak kullanılmamalıdır. Kıyafetler 60 derece normal deterjanla yıkanmalıdır” diye konuştu.