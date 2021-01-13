Covid aşısı: Endonezya'da Çin aşısı CoronaVac kullanılırken neden yaşlılara öncelik verilmiyor?

Sürü bağışıklığı, aşılama veya hastalığın yayılması yoluyla nüfusun önemli bir çoğunluğunun salgına karşı bağışıklık kazanması anlamına geliyor.

Hükümete "gençlere öncelik" verilmesi konusunda tavsiyede bulunan Profesör Amin Soebandrio, "evinden çıkıp işine giden ve sonra da ailesinin yanına dönen" çalışan nüfusa öncelik verilmesinin mantıklı olduğunu savunuyor.

59 yaşındaki Cumhurbaşkanı Joko Vido, ilk aşının kendisine yapılması için gönüllü oldu. 77 yaşındaki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maruf Amin ise aşı önceliğine sahip olmayacak.

Ancak aşılama öncelikleri bakımından diğer ülkelerden farklı bir politika izliyor. Ülkede sağlık çalışanlarından sonra yaşlılara değil, 18-59 yaş grubuna öncelikli aşılama yapılacak.

Yeni Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, sorunun sadece ekonominin korunması olmadığını ve bu stratejiyle "virüsü yayma ihtimali yüksek olanların hedef alınarak nüfusun korunması" amacı güdüldüğünü belirtiyor.

Nüfusun yarısından fazlası kayıtsız çalışıyor; bu nedenle evden çalışma seçeneği makul bir uygulama olarak görülmüyor.

Resmi kurumlar ve okullar bir yıla yakın süredir kapalı olsa da hükümet, ekonomiyi olumsuz etkileyeceği kaygısıyla katı kısıtlamalara başvurmadı.

Güneydoğu Asya ülkeleri içinde 270 milyon nüfuslu Endonezya, en yüksek Covid-19 vaka sayısına sahip. Resmi verilere göre, vakaların yüzde 80'ine çalışan nüfus arasında rastlanıyor.

Prof. Soebandrio, "Bu uzun vadeli bir hedef; salgının kontrol altına alınmasını ve ekonominin yeniden canlanmasını sağlamak üzere en azından virüsün yayılma hızını azaltmış olacağız" diyor.

Nüfusun yüzde 60-70'inin bağışıklık kazanmasının, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatacağına inanılıyor. Ancak virüsün daha hızlı yayılan yeni varyantları nedeniyle bu sayının önemli ölçüde artması bekleniyor.

"İngiltere'de aşılamada gençlere öncelik verilmemesinin nedeni, onların hastalığı ağır geçirmemelerine ve aşıların bulaşmayı etkileyeceğine dair veri bulunmamasına dayanıyor" diyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'na aşılama konusunda tavsiyelerde bulunan aşılama komitesi JCVI'den Profesör Robert Read ise "henüz böyle bir bilgiye sahip olunmadığını" belirtiyor.

Ancak bu strateji, aşılanan kişinin virüsü taşımayacağı ve diğer aile fertlerine bulaştırmayacağı varsayımına dayanıyor.

Endonezya'da aile büyüklerinin çoğu çocuklarının evinde yaşıyor; bu yüzden onların diğer aile fertlerinden izole edilmesi mümkün olamıyor.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşılama Programı Sözcüsü Dr. Siti Nadia Tarmizi, "Bir hanenin çalışan üyelerinin aşılanması, virüsün eve taşınmayacağı ve hanenin yaşlı üyelerinin korunacağı anlamına geliyor" diyor.

Hükümet, yaşlılara yönelik de bazı koruyucu önlemlerin alınacağını belirtiyor.

Prof. Read, Endonezya stratejisinin başarılı olması için çok yüksek oranda aşılama yapılması, "yaşlı nüfusun ölümünü ve hastanede tedavisini engellemek için nüfusun en az yüzde 50'sinin aşılanması gerektiğini" belirtiyor.

Endonezya'da hangi denemeler yapıldı?

Endonezya'nın bu farklı stratejiyi uygulamasının bir nedeni de, kullanılacak Çin aşısının yaşlılar üzerinde denenmemiş olması.

Hükümet, Pekin merkezli Sinovac ilaç şirketinin ürettiği CoronaVac aşısından 125 milyon doz uygulanacağını açıkladı. Ancak şimdiye kadar ülkedeki sağlık merkezlerine 3 milyon doz dağıtıldı.

Endonezya, CoronaVac aşısının yüzde 65,3 oranında etkili olduğunu açıkladı. Ancak hükümetin yaptığı aşı denemeleri sadece 18-59 yaş grubunu kapsıyordu.

Dr. Nadia, "Her ülkede farklı yaş gruplarına aşı uygulanması kararlaştırılmış ve Endonezya'dan da çalışma yaşındaki nüfusa aşıyı uygulaması istenmişti" diye açıklıyor.

Yaşlı nüfusun ise diğer ülkelerde yapılan deneme sonuçları elde edildiğinde ikinci aşamada aşılanabileceğini belirtiyor.

Bilim insanları aşı denemeleri hakkında ne düşünüyor?

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde salgın hastalıklar uzmanı Profesör Peter Collignon, "Bunun işe yarayıp yaramayacağını bilmiyoruz, değerlendirilmesi gerekiyor" diyor. Ancak Collignon, ülkelerin özgün koşullarına bağlı olarak aşılama programlarının farklılaştırılmasının mantıklı olduğunu savunuyor: