Covid aşısı: Eski İngiltere Başbakanı Brown G7'den, kürsel aşılama programının finansmasına öncülük etmesini istedi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başka bazı kuruluşlarla birlikte yürüttüğü Covax programı ile Covid aşılarının tüm devletler arasında, gelir düzeyine bakılmaksızın eşit dağılmasını sağlamayı hedefliyor.

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu, Avrupa Birliği'nin de temsil edildiği G7'nin liderlerinin İngiltere'deki zirvede, zengin ve yoksul ülkelerde aşılama konusundaki orantısız dağılımı da ele almaları bekleniyor.

Brown, G7'nin küresel aşı programını hızlandırmak için "üstün gayret" göstermesi gerektiğini vurguladı ve 30 milyar dolardan fazla harcama yapılması halinde, düşük gelirli ülkelerde salgına bağlı ölümlerin biteceğini kaydetti.

Gordon Brown G7 ülkelerinin prgoramın yüzde 60'ını finanset etmesi halinde, diğer gelişmiş ülkelerin de grubu takip edeceğini belirtti.

Gordon Brown ise örneğin Sahra Çölü'nün güneyindeki Afrika ülkelerinde nüfusun sadece yüzde 1'inden azı aşı olabilmişken bu hedefin mevcut koşullarda gerçekçi olmadığını kaydetti.

Brown, "Batı'nın aşılanması ancak gelişmekte olan ülkelerin sadece bir kısmında aşı kampanyasının sürmesi şimdiden 'aşıda apartheid (ırk ayrımcılığı)' iddialarını körüklüyor ve bu gidişle Covid-19 yıllar boyunca yayılmaya, yaşamlarımızı ve geçim kaynaklarımızı tehdit etmeye devam edecek."

Covax kapsamında şu ana dek 100 ülkede 38 milyondan fazla doz aşı dağıtıldı.

WHO, bu dağıtımda varlıklı ve yoksul ülkeler arasında "şok edici bir dengesizlik" olduğu uyarısında bulunmuştu.