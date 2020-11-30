Covid aşısı: İngiltere hükümeti koronavirüs aşısını özendirmek için sosyal medya fenomenleriyle çalışacak

Koronavirüs aşısına yönelik toplumdaki şüphelerden kaygılanan İngiliz hükümeti, Covid-19 aşısını özendirmek için "takipçisi yüksek" ünlülerle ve sosyal medya fenomenleriyle çalışacak.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre ülkede hükümet ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri, aşı kampanyasında etkili olabilecek ünlülerden bir liste hazırlamaya başladı.

Kampanya kapsamında bu kişiler topluma koronavirüs aşısı olma tavsiyesinde bulunacak.

Yetkililer, aşıyla ilgili şüpheleri bulunan ya da henüz aşı olup olmamaya karar verememiş kişilerin sayısının fazla olmasından endişe ediyor.

Aşının ilk olarak uygulanacağı sağlık çalışanları arasında da aşıyla ilgili kararsızlığın mevcut olduğu tahmin ediliyor.

Sağlık yetkilisi bir kaynak, "Ulusal çapta bir kampanya yürüteceğiz. NHS, herkesin sevdiği ve yaygın olarak bilinen kişilerin arayışında. Salgın sürecinde duyarlılık gösteren ve bu yönde çalışmalar yapmış ünlüler bunun için uygun olabilir" yorumunu yaptı.

Aşı kampanyası için inanç liderlerinin ve etnik toplulukların önde gelen figürlerinin de yardımına başvurulacak.