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Covid aşısı: Kanada'nın Quebec eyaletinde aşı olmayanlar sağlık vergisi ödeyecek

12.01.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'nın Quebec eyaletinde Covid aşısı olmayanların sağlık vergisi ödeyecekleri açıklandı. Kararı düzenlediği bir basın toplantısıyla duyuran Quebec Başbakanı Francois Legault, vergi miktarını henüz belirlemediklerini ancak yüksek bir meblağ ödeneceğini söyledi.

Covid aşısı: Kanada'nın Quebec eyaletinde aşı olmayanlar sağlık vergisi ödeyecek

Kanada'nın Quebec eyaletinde Covid aşısı olmayanların sağlık vergisi ödeyecekleri açıklandı. Kararı düzenlediği bir basın toplantısıyla duyuran Quebec Başbakanı Francois Legault, vergi miktarını henüz belirlemediklerini ancak yüksek bir meblağ ödeneceğini söyledi.

Francois Legault, "Quebec'de nüfusun yaklaşık yüzde 10'u henüz aşı olmadı. Bu kesim, eyalette kalan herkes için mali yük oluşturuyor. Böylesi bir önlemin, fedekarlık yapan yüzde 90'lık kesime borcumuz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Legault, uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğini ise açıklamadı.

Dünyada daha önce hiçbir bölgede Covid aşısı olmayan yetişkinlere, sağlık vergisi ödeyecekleri söylenmemişti.

Sadece Yunanistan'da önümüzdeki haftadan itibaren, aşı olmayan 60 yaş üstü kişiler her ay 100 euro ödeyecek.

Getty Images

Kanada'da en fazla Covid-19 ölümünün görüldüğü eyalet

Quebec, Kanada'da sadece Fransızca'nın resmi dil olduğu tek eyalet.

Kanada'da koronavisürün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu en fazla ölümün görüldüğü eyalet Quebec olmuştu.

Eyalette son dönemde vaka sayısında büyük artış var. Yetkililer, son 24 saatte 8 bin 710 vaka görüldüğünü, koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Yaklaşık 8 milyon nüfuslu Quebec'te şu ana kadar Covid-19'dan ölenlerin sayısı 12 bini aştı.

Quebec'in en büyük kenti Montreal'de hastanelerde neredeyse boş yatak olmadığı, Covid dışındaki hastalıkların tedavilerinin sınırlandırıldığı bildiriliyor.

Resmi verilere göre Quebec'de, hastanelerde yoğun bakımdakilerin yaklaşık yarısı aşı olmayanlar.

Eyalette her gün 22:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Quebec yönetimi geçen hafta, alkollü içki ve keyif amaçlı esrar satılan dükkanlara sadece aşı sertifikası olanların girebileceğini açıklamıştı.

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