Covid aşısı: Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu

Amerikan ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve Avrupa Birliği'nde kullanım onayı başvurusunda bulundu. Düzenleyici kuruluşlar, Moderna'nın mRNA teknolojisine dayanan aşısının güvenli ve etkili olduğu sonucuna varırsa, aşı için "acil kullanım onayı" verebilecek. Moderna'nın son faz denemelerine 30 bin kişi katılmış, bu aşamada aşının yüzde 94,5 oranında koruma sağladığı duyurulmuştu. 196 vakayla yapılan son araştırmada da, aşının yüzde 94,1 koruyuculuk sağladığı tespit edildi. Aşı denemesine katılan kişilerden hiçbiri koronavirüsü ağır semptomlarla geçirmedi. Geliştirdiği aşının güvenlik onayı almaya hazır olduğunu kaydeden Moderna şirketi, aşı sayesinde koronavirüsün yalnızca grip benzeri hafif etkilerle geçilebileceğini belirtti. Moderna şirketinin CEO'su Stephane Bancel, aşının tedariği için hazır olduklarını belirterek "Milyonlarca dozu hazırladık" dedi. Pfizer ve BioNTech işbirliğiyle hazırlanan ve yüzde 90'ın üzerinde koruyuculuk sağladığı tespit edilen aşı da ABD'de onay aşamasında bulunuyor.

İngiltere'de de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca işbirliğiyle hazırlanan aşı düzenleyici kuruluşların onayını bekliyor. https://www.youtube.com/watch?v=YgzdWATzVic mRNA aşısı neden önemli? Bilim insanları BioNTech ve Moderna'nın genetik teknolojiyi kullanarak geliştirdiği Covid-19 aşılarından alınan olumlu verilerin, koronovirüs salgınının ötesinde sonuçları olabileceğini söylüyor. Bu yeni yaklaşımın kanser, kalp ve enfeksiyon hastalıkları tedavisinde de çığır açabileceği belirtiliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, genetik talimatları taşıyan moleküllere atıfla "messenger RNA- kurye RNA" diye adlandırılan teknoloji, uzmanların uzun süredir üzerinde çalıştığı bir alan. Son veriler henüz kanıtlanmamış bu teknolojiyi kullanan BioNTech ve Moderna aşılarının yüzde 90'ın üzerinde etkin olduğunu gösteriyor. Bu, çok daha uzun sürede geliştirilen diğer aşılarla benzer düzeyde bir performans. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Önleyici Tıp Profesörü William Schaffner mRNA teknolojisini "21. yüzyıl bilimi" olarak tanımlıyor ve mRNA temelli Covid-19 aşılarından alınan olumlu verilerin, gelecekteki enfeksiyon hastalıkları salgınlarıyla mücadelede önemli bir potansiyel sunduğunu söylüyor.