Covid aşısı: Peru'da sırası gelmeden aşı yaptıran Dışişleri Bakanı Astete istifa etti

Peru hükümeti, geçen ay Sinopharm'la 38 milyon dozluk anlaşma imzaladı. Aşıların 300 bin dozluk ilk partisi geçen hafta teslim edildi.

Astete, "Yaptığım bu ciddi hatanın farkındayım. Bu nedenle ikinci dozu yaptırmamaya karar verdim. Cumhurbaşkanı'na istifamı sundum" dedi.

Elizabeth Astete Twitter mesajında, 22 Ocak'ta aşı denemelerinden sorumlu olan Cayetano Heredia'nın teklifiyle kendisine "denemelerden kalan aşılardan" bir doz yaptırdığını söyledi.

Aşılama programında sağlık çalışanları ve yüksek risk grubundaki kişilere öncelik verildi.

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti ise ilk aşıyı yaptıran kişilerden biri oldu.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre yaklaşık 33 milyon nüfuslu Peru'da bugün itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 235 bini aştı. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı da 43 bin 700'ü geçti.

Salgında ikinci dalgayla karşı karşıya olan ülkede hastanelerde yer kalmadığı ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı bildiriliyor.

