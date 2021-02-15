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Covid aşısı: Peru'da sırası gelmeden aşı yaptıran Dışişleri Bakanı Astete istifa etti

15.02.2021 13:15 | Son Güncelleme:
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Covid aşısı: Peru'da sırası gelmeden aşı yaptıran Dışişleri Bakanı Astete istifa etti

Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, ülkesinde aşı programı başlamadan önce koronavirüs aşısı yaptırdığının ortaya çıkması sonrası istifa etti. Astete, "Yaptığım ciddi hatanın farkındayım. Bu nedenle ikinci dozu yaptırmamaya karar verdim. Cumhurbaşkanı'na istifamı sundum" dedi.

Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, ülkesinde aşı programı başlamadan önce koronavirüs aşısı yaptırdığının ortaya çıkması sonrası istifa etti.

Elizabeth Astete Twitter mesajında, 22 Ocak'ta aşı denemelerinden sorumlu olan Cayetano Heredia'nın teklifiyle kendisine "denemelerden kalan aşılardan" bir doz yaptırdığını söyledi.

Astete, "Yaptığım bu ciddi hatanın farkındayım. Bu nedenle ikinci dozu yaptırmamaya karar verdim. Cumhurbaşkanı'na istifamı sundum" dedi.

Peru'da dün de, eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın Çin aşısı (Sinopharm) yaptırdığının ortaya çıkması üzerine, Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti istifasını açıklamıştı.

Kasım'da yolsuzluk suçlamalarının ardından Kongre tarafından azledilen Vizcarra, "kimsenin sırasını almadığını, aşıyı denemeler sırasında yaptırdığını" söylemişti.

Ancak yerel medyada, Vizcarra'nın açıklamasının doğru olmadığına ilişkin haberler yayımlanmıştı.

'Hastanelerde yer kalmadı, tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor'

Peru hükümeti, geçen ay Sinopharm'la 38 milyon dozluk anlaşma imzaladı. Aşıların 300 bin dozluk ilk partisi geçen hafta teslim edildi.

Aşılama programında sağlık çalışanları ve yüksek risk grubundaki kişilere öncelik verildi.

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti ise ilk aşıyı yaptıran kişilerden biri oldu.

A woman waits for an oxygen cylinder to be recharged at a private supplier in Peru's capital Lima

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre yaklaşık 33 milyon nüfuslu Peru'da bugün itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 235 bini aştı. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı da 43 bin 700'ü geçti.

Salgında ikinci dalgayla karşı karşıya olan ülkede hastanelerde yer kalmadığı ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı bildiriliyor.

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