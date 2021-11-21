HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid: Avrupa'da yeni önlemlere karşı protestolar yayılıyor

Covid: Avrupa'da yeni önlemlere karşı protestolar yayılıyor

21.11.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan Covid önlemlerine karşı Cuma akşamı Rotterdam kentinde başlayan protestolar, hükümet merkezi Lahey ile diğer kentlere de sıçradı. Avusturya, Hırvatistan ve İtalya'da da sıkılaştırılan Covid önlemlerine karşı binlerce kişi gösteri yaptı.

Covid: Avrupa'da yeni önlemlere karşı protestolar yayılıyor

Hollanda'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan Covid önlemlerine karşı Cuma akşamı Rotterdam kentinde başlayan protestolar, hükümet merkezi Lahey ile diğer kentlere de sıçradı.

Hollanda hükümeti, vaka sayılarının hızla artması nedeniyle geçen hafta kısmi kapanma kararı almıştı.

Avusturya, Hırvatistan ve İtalya'da da sıkılaştırılan Covid önlemlerine karşı binlerce kişi gösteri yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa'da artan vaka sayıları nedeniyle "çok endişeli" olduğunu açıkladı.

WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, bölgede acil önlem alınmazsa Mart ayına kadar yaklaşık 500.000 kişinin koronavirüs nedeniyle ölebileceği konusunda uyardı.

Avusturya hükümetinin Pazartesi gününden itibaren 20 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ve Şubat 2022'den itibaren Covid aşılarının zorunlu hale getirileceğini açıklaması ardından, çoğu aşırı sağcı on binlerce kişi Cumartesi günü başkent Viyana'da koronavirüs önlemlerini protesto etti.

Hırvatistan'da kamu çalışanlarına zorunlu aşı açıklamasına tepki gösteren binlerce kişi başkent Zagreb'de sokağa çıktı.

İtalya'da da işyerleri, toplu taşıma ve bazı kamusal alanlara giriş için "Yeşil Sertifika" uygulamasına karşı başkent Roma'da gösteriler oldu.

İtalya'da 'Yeşil Sertifika' uygulamasına karşı Roma'da gösteriler düzenlendi

Rotterdam'daki protestolar diğer kentlere de yayıldı

Aşısız kişilere yönelik kısıtlamaların daha da genişletilmesinin gündeme gelmesi üzerine yüzlerce kişi protesto için Cuma akşamı Rotterdam'ın merkezinde toplanmış, Cumartesi günü başkent Amsterdam'da da gösteriler olmuştu.

Covid önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan lig maçlarına taraftarların zorla girmek istemesi üzerine bazı maçlar kısa süre tatil edildi.

Cumartesi akşamı Lahey, Roermond, Stein, Urk ve Bunschoten'da polise taş ve havai fişeklerle karşılık veren en az 28 kişi gözaltına alındı.

Lahey'de, Türkiye ve Fas kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Schilderswijk ile Transvaal semtinde sosyal medyadaki çağrılar nedeniyle çok sayıda gösterici sokağa çıktı.

Cadde ve sokaklarda ateş yakıp, ağır havai fişekler atan göstericiler, trafik ışıklarını tahrip ederek, bir otomobili ateşe verdi.

Hasta taşıyan bir ambulans da protestocular tarafından taşlandı.

Olayların kontrolden çıkması üzerine, Schilderswijk ve Transvaal'a çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek "olağanüstü hal" ilan edildi.

Olaylar sırasında 5 polis memuru yaralandı. 7 gösterici de gözaltına alındı.

Ülkenin güneyindeki Roermond kentinde de bir grup gösterici polise havai fişek attı ve birçok yeri ateşe verdi.

Polis ve göstericiler arasında çatışma ve kovalamaca gece yarısına kadar sürdü.

Stein, Urk, Bunschoten , Utrecht'te Katwijk aan Zee'de de göstericilerin, polisin uyarılarına havai fişeklerle karşılık verdiği belirtildi.

Cumartesi akşamı, Hollanda 1. Ligi'nde (Eredivisie) oynanan AZ - NEC ve Heracles Almelo - Fortuna Sittard maçları, taraftarların havai fişek patlatması ve seyirci yasağına rağmen stadyuma girmesi nedeniyle geçici olarak tatil edildi.

Alkmaar ve Almelo kentlerindeki taraftarların bir süre sonra stadyumları terk etmesi üzerine karşılaşmalar yeniden başladı.

Hollanda hükümeti, Covid önlemleri kapsamında 3 Aralık'a kadar spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasını kararlaştırmıştı.

Cuma akşamı protestoların kontrolden çıkması üzerine polisin göstericilere ateş etmesi nedeniyle 3 kişinin vurulduğu ve 51 kişinin gözaltına alındığı Rotterdam'da ise Cumartesi akşamı durum sakindi.

Hükümet, protestoların gösteri hakkını aşıp, suça dönüştüğü uyarısında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER"İnşallah sektörden silinirler!""İnşallah sektörden silinirler!"
15 saat boyunca bekletilmişlerdi! Türk yolcuların Bulgaristan’a girişine izin verildi15 saat boyunca bekletilmişlerdi! Türk yolcuların Bulgaristan’a girişine izin verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Günler sonra konuştu: Kabul etmedim

Günler sonra konuştu: Kabul etmedim

Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Van'da kar etkili oldu, sürücüler yolda kaldı

Van'da kar etkili oldu, sürücüler yolda kaldı

Trabzon'dan kahreden haber! Polis memuru şehit oldu

Trabzon'dan kahreden haber! Polis memuru şehit oldu

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

En son 10 bin yıl önce gerçekleşmişti! Hasan Dağı harekete geçti

En son 10 bin yıl önce gerçekleşmişti! Hasan Dağı harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.