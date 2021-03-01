Covid: Birleşik Krallık'ta Brezilya varyantı tespit edildi

İlk olarak Brezilya'da tespit edilen koronavirüs varyantının Birleşik Krallık'ta da görüldüğü açıklandı.

Üç vakaya İngiltere'de rastlanırken üç vaka da İskoçya'da görüldü.

İngiltere'de uzmanlar, pozitif çıkan başka bir test sonucunun da varyantla ilgili takibini sürdürüyor.

İskoç hükümeti, üç vatandaşının ülkeye Brezilya'da Paris ve Londra aktarmalarıyla geldiğini duyurdu.

Diğer yolcular da takip ediliyor

İngiltere'de tespit edilen ilk iki varyant vakası, otel karantinası kuralının yürürlüğe girmesinden beş gün önce, 10 Şubat'ta Brezilya'dan ülkeye dönen bir kişinin yaşadığı hanede görüldü.

Güney Gloucestershire'da aynı evde yaşayan diğer 2 kişinin koronavirüs testi de pozitif çıktı ancak bu vakaların varyantla ilgili olup olmadığı üzerindeki çalışmalar henüz neticelendirilmedi.

İngiltere Halk Sağlığı Merkezi (PHE), Sao Paulo'dan Zürih aktarmasıyla Londra'ya yapılan aynı uçuştaki diğer yolcuların da takip edildiğini bildirdi.

Ülkede tespit edilen üçüncü vakanın ise bu iki kişiyle bağlantısı yok. Ancak bu kişinin nerede olduğu henüz bilinmiyor. PHE, kişinin kaydının henüz tamamlamadığını, bu nedenle ayrıntıların henüz mevcut olmadığını söyledi.