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Covid: Çin, koronavirüsü araştırmaya gidecek DSÖ ekibine hâlâ giriş izni vermedi

06.01.2021 07:58 | Son Güncelleme:
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Covid: Çin, koronavirüsü araştırmaya gidecek DSÖ ekibine hâlâ giriş izni vermedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kökenini araştırmak üzere bu ay içinde Çin'e gitmesi planlanan 10 kişilik ekip için Çin'den hâlâ ülkeye giriş izni beklediklerini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kökenini araştırmak üzere bu ay içinde Çin'e gitmesi planlanan 10 kişilik ekip için Çin'den hâlâ ülkeye giriş izni beklediklerini açıkladı.

Ekibin salgının başladığı yer kabul edilen Wuhan'a gidip araştırma yapması planlanıyordu.

Dünya Sağlık Örgütü sorunun vizeden kaynaklandığını belirtti.

DSÖ Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in vize sürecini tamamlamamış olmasından "büyük hayal kırıklığına uğradıklarını" belirtti.

Hâlihazırda yola çıkmış olan bir yetkilinin, Çin'in izinleri tamamlamaması üzerine geri döndüğü, bir diğerinin ise transfer yaptığı ülkede beklediği açıklandı.

dsö genel sekreteri

Ghebreyesus dün Cenevre'de yaptığı basın toplantısında üst düzey Çinli yetkililerle temasta olduğunu ve sürecin hızlandırılacağına dair güvence aldığını belirtti.

DSÖ'nün 10 kişilik uluslararası ekibinin Ocak ayında Çin'e giderek virüsün insanlara ilk nasıl bulaştığını incelemesi planlanıyordu.

Pekin aylar süren pazarlıklar sonrası Aralık ayında DSÖ ekibinin ülkede incelemelerde bulunmasına izin vermişti.

Koronavirüsün ilk olarak 2019 yılının Aralık ayında Wuhan'da bir hayvan pazarında ortaya çıktığına inanılıyor.

Çin'de yeni vakalar

Öte yandan Çin, Pekin yakınlarındaki Hebei eyaletinde 6 ay sonra ilk koronavirüs vakalarının görülmesi ardından "savaş moduna" geçti.

Çin'de dün ülke içi kaynaklı tespit edilen 23 pozitif vakanın 20'sinin eyalette görülmesinin ardından, yetkililer koronavirüs testi pozitif çıkanları yakın takibe aldı.

Salgın Çin'de resmi verilere göre 4 bin 634 kişinin ölümüne neden oldu. Dünyadaki ölümler ise 1 milyon 800 bini aştı.

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