HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Covid: Fransa'da iki aşı merkezi saldırıya uğradı

Covid: Fransa'da iki aşı merkezi saldırıya uğradı

19.07.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geniş çaplı bir aşı isteksizliğinin olduğu ülkede, hükümet, Covid 19 salgını ile ilgili yeni önlemler açıklaması sonrası iki aşı merkezi protestolar arasında saldırıya uğradı.

Fransa'da hükümetin Covid 19 salgını ile ilgili yeni önlemler açıklaması sonrası iki aşı merkezi protestolar sırasında saldırıya uğradı.

Ülkenin güneyinde bir merkezin, hortumla su sıkılarak işlevsiz kalması sağlandı.

Ertesi gün, yine ülkenin güney batısında bir aşı merkezi kundaklandı.

Fransa'da bu hafta sonu, Covid önlemlerinin sıkılaştırılması nedeniyle geniş çaplı protestolar yapıldı.

Ağustos ayında devreye girecek son önlemler, ülkede aşı isteksizliğinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Emmanuel Macron hükümeti, sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi ve maaş kesintisi tehdidinde bulundu.

Yine sinema ve bar gibi kamuya açık mekanlar için de en az bir aşı olmak ya da negatif test göstermek zorunlu hale gelecek.

Cumartesi günü, son önlemleri protesto için sokağa 100 bin kişinin çıktığı değerlendiriliyor.

Özgürlüklerin kısıtlandığını savunan eylemcilere bazı siyasiler de destek verdi.

Paris'teki eylemde konuşan Martine Wonner isimli siyasetçi, hükümet politikalarını destekleyen siyasilerin bürolarının "kuşatma altına alınmasını" söyledi.

Wonner bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunsa da meclisteki muhalif gruptan ayrılmak zorunda kaldı.

Yüzbinlerce kişi aşı randevusu aldı

Fransa'da aşılamayı teşvik için getirilen yeni kuralları destekleyen siyasetçiler şiddet ve saldırı olayları ile karşı karşıya kaldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşılama sayılarını artırmak için getirdiği bir dizi önlem ise sonuç veriyor gibi görünüyor.

Geçen haftaki açıklama sonrası yüzbinlerce kişi aşı randevusu aldı.

Fransa'da 111 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Ülkede ilk aşısın olanların oranı, nüfusun yüzde 50'sinin biraz üzerinde bulunuyor. İki aşılı olanların oranı ise yüzde 40'ın altında.

Kamuoyu araştırmaları, Fransa'da geniş çaplı bir aşı isteksizliği olduğunu gösteriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de akılalmaz olay! Yatak odasında 18 yılanla karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadıABD'de akılalmaz olay! Yatak odasında 18 yılanla karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadı
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Vali'den önemli açıklama: Uyku bize haramVali'den önemli açıklama: Uyku bize haram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüzlercesi bir anda saldırdı! Dehşet anları

Yüzlercesi bir anda saldırdı! Dehşet anları

Vali'den önemli açıklama: Uyku bize haram

Vali'den önemli açıklama: Uyku bize haram

İşte F.Bahçe'nin yeni forveti

İşte F.Bahçe'nin yeni forveti

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

Korkunç iddia: Çocuğunu tavana asarak dövdü

Korkunç iddia: Çocuğunu tavana asarak dövdü

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.