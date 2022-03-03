Covid: Güney Afrika, Moderna aşısının kendi versiyonunu üretti

Güney Afrikalı bilim insanları Moderna'nın Covid aşısının kendi versiyonunu üretti. Bu gelişmenin Afrika'daki aşılama oranlarının artmasına katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

Halihazırda dünya genelindeki en düşük aşılanma oranı Afrika kıtasında.

Aşıyı geliştiren şirket Afrigen Biologics, klinik denemelere Kasım'da başlayacağını söylüyor.

Amerikan şirketi Moderna daha önce, mRNA aşısı için patent haklarından feragat edeceğini açıklamıştı. Güney Afrikalı uzmanlar, aşının kendi versiyonunu bu sayede geliştirebildi. Aşı çalışmalarına Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de destek verdi.

Afrigen Biologics Başkanı Petro Terblanche küçük adımlarla başladıklarını ancak büyük ölçekte üretime geçmeyi umduklarını söyledi.

Terblanche, "Moderna aşısının diziliminin aynısını kullandık. Bu, düşük ve orta gelirli ülkelerin kendi kendilerine yetebilmesini sağlamaya yönelik bir girişim'' dedi.

Moderna gibi Pfizer-BioNTech şirketi de aşılarında genetik mRNA teknolojisini kullanıyor.

Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları, dünya genelinde kullanımına onay verilen ilk aşılar.

Bu teknolojide vücuda zayıflatılmış ya da aktif olmayan virüs enjekte edilmiyor. Bunun yerine vücuttaki hücrelere bağışıklık sistemi tepkisini tetikleyecek protein üretmesi öğretiliyor.

Afrigen Biologics'in baş uzmanı Dr. Caryn Fenner, geliştirdikleri aşı için "Bu gelişme çok önemli. Çünkü, Afrikalılara gelecekte kendi aşılarını üretme, sonraki pandemiler için hazırlıklı olma fırsatı veriyor" dedi.

Afrika ülkelerinin çoğunda aşılama oranı yüzde 10'un altında. Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Çin'de bu oran yüzde 80 civarında.

Bu arada BioNTech'in Afrika'da bir aşı üretim tesisi açmayı planladığı belirtiliyor.



