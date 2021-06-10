Covid: İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, salgınla mücadelede uzmanları dinlediğini söyledi, 'Başbakana yalan söylemedim' dedi

Hükümetin bakımevlerinden taburcu edilen hastalar için test koşulu getirilmemesi yönündeki ilk talimatını da savunan Hancock, salgının başlarında, testlerin yanlış sonuç verebilceği düşüncesiyle, belirti göstermeyen hastalara yapılacak testlerin negatif çıkmasının, sahte bir güvenlik duygusu yaratacağı yönünde kaygıları olduğunu, sağlık uzmanlarının bu konudaki tavsiyelerine uygun davrandığını belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avam Kamarası Sağlık ve Bilim Komisyonu üyelerinin, Covid salgını sürecindeki performansıyla ilgili sorularını yanıtladı. Hancock, Başbakan Boris Johnson'a yalan söylediği iddialarını reddetti.

Hancock ayrıca, testlerin sonucunun alınmasının 4 gün sürdüğü o günlerde doktorların, hastaların hastanede beklerken koronavirüse yakalanabileceği kaygısı taşıdıklarını da sözlerine ekledi.

Birleşik Krallık'ta sadece İngiltere ve Galler'de çoğu salgının ilk dalgasında olmak üzere bakımevlerinde 42 bin kişi, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirdi.

Cummings, Hancock'u ayrıca, geçen yıl Nisan ayı sonuna kadar günde 100 bin test kapasitesine ulaşma hedefine erişebilmek amacıyla uygulanan test-takip sisteminin kuruluşunu geciktirmekle de suçlamıştı.

Hancock, 100 bin test hedefi konusunda da danışmanların tavsiyeleri doğrultusunda hareket ettiğini söyledi, arka arkaya sorulan sorular üzerine ise "Ben bu dalda eğitim görmedim" diyerek sorumluluğu kabul etti.

Hancock ayrıca hükümetin aldığı önlemler sayesinde ülkede ulusal düzeyde bir koruyucu malzeme sıkıntısı yaşanmadığını söyledi.

"Başta malzeme alımıyla ilgili bir tavan fiyatı sınırı vardı" diyen Hancock, sözlerini şöyle sürdürdü: