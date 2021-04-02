Covid: İngiltere'de 70'ten fazla milletvekili, hükümetin aşı sertifikası planlarına karşı kampanya başlattı

İngiltere'de aralarında iktidardaki Muhazafakar Parti'den isimlerin de olduğu 70'ten fazla milletvekili; hükümetin stadyumlar, barlar ve sinema salonları gibi kalabalık yerlerde kullanılmak üzere hayata geçirmeyi planladığı Covid sertifikası uygulamasına karşı kampanya başlattı. Milletvekillerinin ortak açıklamasında, bu uygulamanın "bölücü ve ayrımcı" olacağı belirtildi.

Kampanya başlatanlar arasında İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn ve Muhafazakar Parti'nin eski lideri Iain Duncan Smith de var.

İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi, hükümetin Covid sertifikaları için birkaç hafta içinde bir dizi pilot uygulama başlatacağını yazdı. Hükümet ise bu sertifikalar konusunda henüz nihai bir karar alınmadığını söylüyor.

Ülkede böyle bir sistemin ekonominin normal işleyişine dönmesine katkıda bulunup bulunmayacağına yönelik değerlendirme yapılıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson daha önce barların müşterilerden aşı sertifikası istenebileceğini söylemişti.

Johnson, bu sertifikalarda insanların aşı durumu, negatif Covid testleri ya da daha önce hastalık geçirip geçirmediği gibi bilgilerin yer alabileceğini belirtmişti.