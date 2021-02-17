Covid: İngiltere'de bazı araştırmacılar, 'Koronavirüs testi için semptom sayısı 3'ten 7'ye çıkarılmalı' diyor

İngiltere'de bazı araştırmacılar, Covid-19 testi için belirlenen üç kritere halsizlik, baş ağrısı, boğaz yanması ve ishalin de eklenmesi çağrısında bulundu. Ülkede halihazırda öksürük, yüksek ateş ya da koku veya tat kaybı olanlar test yaptırabiliyor.

King's College London ve Zoe Symptom Study adlı mobil uygulamanın uzmanlarının ortak çalışmasında bu dört belirtinin de test kapsamına alınmasıyla yüzde 40 daha fazla vakanın tespit edilebileceği belirtiliyor.

Ancak bu aynı zamanda virüs taşımayan daha fazla insana test yapılması anlamına da geliyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı sözcüsü, bir uzman ekibin Covid-19 belirtilerini sürekli gözden geçirdiğini söyledi.

Sözcü, "Ana semptomlar, Covid-19'u olan azami sayıda insanı tespit edebilecek ama aynı zamanda virüs taşımayanlara test yapılmasını engelleyecek şekilde belirlendi" dedi.

'Her başı ağrıyana test yapılırsa sistem tıkanır'

Tat ve koku kaybının, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtisi olduğu ilk kez Zoe ekibi tarafından ortaya çıkarılmış ve bu daha sonra resmi semptom listesine dahil edilmişti.