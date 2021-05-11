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Covid: İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmeti'nin telefon uygulaması aşı sertifikası olacak

11.05.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de hükümet, Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) telefon uygulamasının Pazartesi gününden itibaren, her iki doz aşıyı da olanlar tarafından aşı sertifikası olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Covid: İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmeti'nin telefon uygulaması aşı sertifikası olacak

İngiltere'de hükümet, Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) telefon uygulamasının Pazartesi gününden itibaren, her iki doz aşıyı da olanlar tarafından aşı sertifikası olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Aşı sertifikasının kağıt versiyonu da hazırlanacak ve telefonla talep edilebilecek.

Hem uygulama hem de belge, 17 Mayıs'ta ülke dışına seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla kullanıma sunulacak.

NHS uygulaması, Ulusal Sağlık Hizmeti'nin Covid-19 temas-takip uygulamasından farklı, daha genel bir uygulama.

NHS uygulaması şu anda, sürekli kullanılan ilaçlar için reçete alınması, aile doktoru randevusu ve sağlık kayıtlarının incelenmesinde kullanılabiliyor.

Uygulamada şu anda koronavirüs de dahil kullanıcıların aşılanma durumu görülebiliyor ancak bu özelliğin şu anda aile doktoru tarafından aktif hale getirilmesi gerekiyor.

Yeni güncellemeyle, kullanıcıların koronavirüs aşı durumları da görülebilecek.

Uygulamada şimdilik koronavirüs testi sonuçları görülemeyecek ancak NHS bu özelliği de ileride uygulamaya eklemeyi planlıyor.

Seyahatten en az iki hafta önce uygulamaya kayıt yaptırılması tavsiyesinde bulunuluyor.

Aşı durumunu gösteren kağıt versiyon da ikinci doz aşının olunmasından en az 5 gün sonra talep edilebiliyor ve ele geçmesi 5 gün sürebiliyor. ,

A passenger wearing a respiratory mask speaks on her smartphone by the departures board on January 31, 2020 at Rome's Fiumicino airport

Yolculuk öncesi test

Hükümetin tavsiyesinde, "Şu anda aşılanmış olma kanıtını kabul eden çok fazla ülke yok. Şimdilik çoğu kişinin ülke dışına çıkmadan önce negatif test almış olması gerekiyor" uyarısında da bulunuldu.

İngiltere vatandaşlarının, dönüşte karantinaya girmek zorunda kalmadan gidebilecekleri 12 ülke açıklanmıştı. Ancak bu ülkelerin bazıları henüz İngiliz turistlere izin vermiyor.

Örneğin Portekiz ana karası ve Azor Adaları'na sadece gerekli yolculuklar yapılabiliyor.

Liste 3 haftada bir gözden geçirilecek.

Yeşil sertifika

Ülke dışına gidenlerin İngiltere'ye dönüşte ve dönüşlerinin ardından da koronavirüs testi olmaları gerekiyor.

Bazı ülkeler girişte de test yaptırılmasını talep edebiliyor.

Avrupalı yetkililer, kıtanın bütününü kapsayan bir "Yeşil Dijital Sertifika" planlarını duyurmuştu.

Bu sertifikayla, Covid aşısı olan, negatif teste sahip ya da kısa süre önce hastalığı geçirmiş olanlar seyahat edebiliyor.

Yetkililer sertifikanın yaz öncesi uygulamaya girmesini umuyor.

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