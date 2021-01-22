Covid: Macaristan, Rusya'dan Sputnik V aşısı alacağını açıklayan ilk AB ülkesi oldu

Rusya ve Çin'in koronavirüs aşılarının Macaristan dışında başka AB üyesi ülkeler tarafından da tercih edilmesi bekleniyor.

Bazı AB üyeleri, Pfizer-BioNtech aşısının beklenen miktarda üretilememesi ve talebe yanıt verememesi nedeniyle farklı yollardan aşı tedarik etmeye çalışıyor.

Ancak Avrupa Birliği mevzuatı, birlik üyesi ülkelere "acil uygulama" kapsamında, AB'nin merkezi olarak anlaşma yapmadığı şirketlerle de anlaşma yapma olanağı tanıyor.

Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA) şu ana kadar sadece Pfizer-BioNtech ve Moderna aşılarına acil kullanım onayı verdi.

Geçen hafta Çin şirketi Sinopharm'la ön anlaşma imzalayan Macaristan, daha sonra da Sputnik V ile İngiltere'de üretilen Oxford-AstraZeneca aşısınına acil kullanım onayı veren ilk AB ülkesi olmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Perşembe günü yaptığı açıklamada EMA'nın Rus aşısına da hızla acil kullanım onayı vermesi için girişimlerde bulunacağını söylemişti.

Macaristan'da Covid-19 salgınında son durum

Macaristan'da son günlerde koronavirüs vaka sayısında azalma var.

21 Ocak itibarıyla günlük yeni vaka sayısı 1311. Toplam vaka sayısı ise 356 bin 973.

Yine 21 Ocak itibarıyla günlük can kaybı sayısı 98. Toplam can kaybı sayısı 11 bin 811 oldu.

Macaristan'da resmi verilere göre şu ana kadar yaklaşık 139 bin kişi aşı oldu. Ülkede şu ana kadar sadece Pfizer-BioNtech aşısı kullanıldı.

Kamuoyu araştırmaları, Macarların aşı konusunda temkinli olduklarını gösteriyor. Halkın neredeyse üçte biri koronavirüs aşısı olmak istemiyor.

10 milyon nüfuslu Macaristan'da, hükümet tarafından oluşturulan ve aşı olmak isteyenlerin kayıt yaptırmasının zorunlu olduğu "resmi korona aşısı kayıt sitesine" kaydolanların sayısı henüz 2 milyona ulaşmadı.

Yine kamuoyu araştırmalarına göre, halkın en çok güvendiği aşı Pfizer-BioNtech. Rus ve Çin aşısına güvenenlerin oranı ise çok düşük.