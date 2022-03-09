Covid sonrası geçmeyen belirtilere dikkat!

Akciğer problemlerinin yanısıra kalp-damar problemleri, kas-iskelet sorunları, metabolik sorunlar, psikolojik sorunlar, cinsel sorunlar ve kronik yorgunluk gibi ciddi sorunlar uzun süre devam edebilmektedir. Fizyoterapist Vedat Ülker konu hakkında bilgiler verdi.

Hastalığın yol açtığı semptomların mümkün mertebe hızlı bir şekilde azaltılması ve ortadan kaldırılması hastanın yaşam kalitesi için çok önemlidir. Hastalık sonrası dönemde bazı semptomlar devam ediyorsa hekim takibi, fizyoterapist, diyetisyen ve psikolojik sorunlarsa psikolog gibi uzmanlardan destek almak gerekmektedir. Semptomlar için gerekli tedaviler uygulanmadığı zaman vücutta daha ağır tahribatlar oluşabilmektedir.

VİRÜS SONRASI DEVAM EDEBİLİR

Covid -19 sonrası oluşabilen kısa veya uzun dönem görülebilen sistemik, duyusal, psikolojik veya kas-iskelet sorunları;

Kronik yorgunluk

Nefes darlığı

Kronik öksürük

Kas ve eklem ağrıları

Göğüs ağrısı

Baş ağrıları

Taşikardi

Tat veya koku kaybı

Beyin sisi (hafıza,konsantrasyon ve dikkat sorunları)

Cilt veya saç problemleri

Güçsüzlük

Endurans yetersizliği (aktiviteyi yeterli süre devam ettirememe)

Depresyon, anksiyete

Yutma güçlüğü

Stres Bozukluğu

Kalp problemleri

Bu sorunlardan biri, birkaçı veya çoğunu yaşıyor olabilirsiniz. Hekim tarafından verilen medikal tedavinin yanısıra fizyoterapist tarafından verilen manuel terapi, klinik egzersizler, pilates, yoga ve nefes çalışmaları sağlığınıza tam kavuşmanızda önem taşımaktadır.

Düzenli ve doğru yapılan egzersizlerin faydaları;

Kas ve eklem ağrılarını ortadan kaldırır veya azaltır.

Enduransı(dayanıklılık) arttırır.

Kasları güçlendirir.

Kalp-damar ve akciğer sağlığı için önemlidir.

Depresyon, stres ve anksiyeteyi azaltıcı etkileri vardır.

Kalp ritmini ve solunum ritmini düzene koymada önemlidir.

Solunum kapasitesini iyileştirir.

Vücut postürünü düzeltir.

Omurga ağrılarını ortadan kaldırır.



