Çözülmeyen cinsel problemler diyabete mi neden oluyor?

Sertleşme kaybı, peniste azalan ‘fit’lik, cilt altı lezyonları, eğrilik, meni sıvısında değişimler, ciltte kızarıklık, döküntü ve idrar şikayetlerinin mutlaka araştırılması ve tedavi edilmesi gereken uyarı işaretleri olduğu ifade edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hattat Klinik’ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, bu şikayetlerin ilişkide sorunlara neden olabileceğini ve çözülmediği takdirde çok daha ciddi sonuçlar yaratacak pek çok fizyolojik ve psikolojik probleme yol açacağını belirtti.

İdrar sorunlarının de erkeği sadece cinsellikten uzaklaştırmadığına vurgu yapan Hattat, “ Bu sorun ciddi bir enfeksiyona hatta prostat kanserine işaret edebiliyor. Cinsel istek olmadığında sertleşme kalitesi düşüyor, boşalma süresi değişiyor. Sertleşme kalitesinde hafif bir azalma zamanla ciddileştiğinden sorunu başında tedavi etmek daha kolay oluyor” dedi.

“SORUN EN BAŞINDA TEDAVİ EDİLMELİ”

Erkeklerin cinsellikte karşılaştığı sorunlar için mutlaka erken tedavi yöntemine başvurulması gerektiğini ifade eden Hattat Klinik Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, sertleşme kaybı, peniste azalan ‘fit’lik, cilt altı lezyonları, eğrilik, meni sıvısında değişimler, ciltte kızarıklık, döküntü ve idrar şikayetleri için uyarılarda bulundu.