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Çözüm inanmayacaksınız ama NASA'dan geldi! Elektrikli araçların önündeki en büyük engel ortadan kalkacak

12.10.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli araçların dünya çapında benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden biri ortadan kaldırılabilir. Çünkü araştırmacılar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS-UUİ) kullanılmak üzere geliştirilen bir teknolojinin, elektrikli araçları çok daha hızlı bir şekilde şarj etmek için de kullanılabileceğini keşfetti. Bu teknoloji sayesinde elektrikli araçlar 5 dakikada şarj edilebilir. Söz konusu teknoloji ise Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait.

Çözüm inanmayacaksınız ama NASA'dan geldi! Elektrikli araçların önündeki en büyük engel ortadan kalkacak

Elektrikli araçlara ilgi her geçen gün artıyor. Ancak elektrikli araçların şarj hızı, hala içten yanmalı motorlara yakıt almak için harcanan süre kadar kısa değil. Bu da birçok kişinin elektrikli araçlara hala biraz temkinli yaklaşmasına ve doğal olarak elektrikli araçların dünya çapında benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden birine neden oluyor. Elektrikli araç üreticileri ise her yeni araçta daha iyi bir teknolojinin yer alması için canla başla çalışıyor. Fakat bu durumu tersine çevirecek teknoloji, inanmayacaksınız ama herhangi bir elektrikli araç şirketinin değil, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) elinde olabilir.

BEŞ KAT DAHA FAZLA ELEKTRİK AKIMI

Business Insider'daki haberde, NASA tarafından uzayda kullanılmak üzere geliştirilen bir soğutma sisteminin, elektrikli araçların daha hızlı şarj olmalarına yardımcı olmak için kullanılabileceği duyuruldu. NASA bir blog yazısında, geliştirilen soğutma tekniğinin, şu anda piyasada bulunan diğer elektrikli araç şarj cihazlarından neredeyse beş kat daha fazla elektrik akımı sağlayabildiğini kaydetti.

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ELEKTRİKLİ ARAÇLAR 5 DAKİKADA ŞARJ EDİLEBİLECEK

Daha yüksek elektrik akımları daha fazla ısı üretiyor, bu durumda bileşenlerin aşırı ısınma olasılığı da artıyor. Ancak NASA'nın "aşırı soğutulmuş akış kaynaması" olarak bilinen karmaşık ısı transfer sisteminin, yüksek yük taşıyan kabloları soğutabileceği ve böylece bileşenlerin aşırı ısınma riskini ortadan kaldırarak daha hızlı bir elektrik akışına izin verebileceği söyleniyor.

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NASA, yeni ısı transfer sisteminin şarj istasyonlarındaki şarj süresini beş dakikaya indirebileceği iddiasında.

NASA, "Bu yeni teknolojinin uygulanması, bir aracı şarj etmek için gereken sürenin benzeri görülmemiş bir şekilde azalmasına neden oldu ve bu, elektrikli araçların dünya çapında benimsenmesinin önündeki en önemli engellerden birini ortadan kaldırabilir" dedi.

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elektrikli araç
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