Florida'da neler oluyor? Eyalette elektrikli araçlar alev aldı! Bakın sebebi ne çıktı...

Elektrikli araçlar günümüzde popülerleşti ancak birçok insan hala piller nedeniyle oluşabilecek riskler nedeniyle bir elektrikli araç almaktan korkuyor. 95 bin kayıtlı araçla Kaliforniya'dan sonra Amerika'nın en büyük ikinci elektrikli araç (EV) pazarı Florida'dan gelen bir haber ise bu korkuları daha da körükledi. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Ian Kasırgası'nın ardından yaralarını sarmaya başlayan eyaletteki elektrikli araçların bazıları alev aldı.

Bunun arkasından ise yine Ian Kasırgası çıktı. Habere göre, kasırganın zarar verici sel suları, elektrikli araçlardaki pilleri korozyona uğratıyor ve alev almalarına neden oluyor.

Üst düzey bir yetkilinin konuyla ilgili bir tweet'i ise herkesin bilgilenmesini sağladı. Yetkili, bir elektrikli araç yangınını söndüren itfaiyecilerin videosunu yayınladı ve şunları söyledi:

"Ian nedeniyle devre dışı kalmış bir ton elektrikli araç var. Piller aşındıkça yangınlar başlıyor. Bu, itfaiyecilerimizin daha önce karşılaşmadığı yeni bir zorluk. En azından bu tür bir ölçekte. Bu yangınların hızlı ve güvenli bir şekilde söndürülmesini sağlamak için elektrikli araçlar hakkında özel eğitim ve elektrikli araçlardan anlamak gerekir."

