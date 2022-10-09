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Florida'da neler oluyor? Eyalette elektrikli araçlar alev aldı! Bakın sebebi ne çıktı...

09.10.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

95 bin kayıtlı araçla Kaliforniya'dan sonra Amerika'nın en büyük ikinci elektrikli araç (EV) pazarı olan Florida'daki itfaiyeciler, Ian Kasırgası'nın ardından bu kez yeni bir sorunla uğraşıyor. Eyalette elektrikli araç alev aldı. Bu olayın arkasından bakın ne çıktı...

Elektrikli araçlar günümüzde popülerleşti ancak birçok insan hala piller nedeniyle oluşabilecek riskler nedeniyle bir elektrikli araç almaktan korkuyor. 95 bin kayıtlı araçla Kaliforniya'dan sonra Amerika'nın en büyük ikinci elektrikli araç (EV) pazarı Florida'dan gelen bir haber ise bu korkuları daha da körükledi. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Ian Kasırgası'nın ardından yaralarını sarmaya başlayan eyaletteki elektrikli araçların bazıları alev aldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YANMASINA O NEDEN OLDU!

Bunun arkasından ise yine Ian Kasırgası çıktı. Habere göre, kasırganın zarar verici sel suları, elektrikli araçlardaki pilleri korozyona uğratıyor ve alev almalarına neden oluyor.

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Üst düzey bir yetkilinin konuyla ilgili bir tweet'i ise herkesin bilgilenmesini sağladı. Yetkili, bir elektrikli araç yangınını söndüren itfaiyecilerin videosunu yayınladı ve şunları söyledi:

"Ian nedeniyle devre dışı kalmış bir ton elektrikli araç var. Piller aşındıkça yangınlar başlıyor. Bu, itfaiyecilerimizin daha önce karşılaşmadığı yeni bir zorluk. En azından bu tür bir ölçekte. Bu yangınların hızlı ve güvenli bir şekilde söndürülmesini sağlamak için elektrikli araçlar hakkında özel eğitim ve elektrikli araçlardan anlamak gerekir."

Sel sularından kaç elektrikli aracın etkilendiği tam olarak belli değil.

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Ian Kasırgası şimdiye kadar 101 kişinin ölümüne ve milyarlarca dolar değerinde hasara yol açtı.

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yangın Florida elektrikli araç
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