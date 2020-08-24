Çözünen eti sakın bir daha dondurmayın! Zehirlenmemek için...

Besin zehirlenmesinin en önemli nedenleri; besinlerin uygun koşullarda saklanmaması, pişirme öncesi ve sırasında yapılan hatalardır. Zehirlenmeden sağlıklı bir şekilde et tüketimi için çözünen etlerin tekrar dondurulmaması gerekiyor. Peki neden?
VAZGEÇİLMEZ BESİN ET
Et ürünleri beslenme rejimimizin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Vücudumuzun ihtiyacı olan proteinleri bitkisel kaynaklı besinlerden almamız pek mümkün olmadığı için et tüketimine muhtacız. Etin içerdiği aminoasitler, vücudumuz için olmazsa olmaz ve dışarıdan alınması gerekir. Bununla birlikte et B12, demir ve çinko gibi vitamin ve minerallerce de zengindir. Vücudumuzun ve organlarımızın işlevlerini düzgün bir biçimde yerine getirmesi için gerekli olan besin maddelerini içeren et, eğer doğru saklanmaz ve doğru pişirilmezse faydadan çok zarar sağlar.
SAĞLIKLI BESLENİRKEN ZEHİRLENMEYİN
Et ürünleri, çözdürme sırasında bakteri üremesi ve gıda zehirlenmesi gerçekleşmemesi için dondurucudan çıkartıldıktan sonra tezgah üstünde oda sıcaklığında, kalorifer gibi bir ısı kaynağı yakınında ya da sıcak su içerisinde değil, buzdolabında ya da mikrodalga fırında çözdürülmelidir. Buzdolabında çözdürülürken de diğer besinlerin kirlenmesini ve kontaminasyonunu önlemek için bir kapta muhafaza edilmelidir.
Tüketilecek miktarda ürün çıkartılıp çözündükten sonra tekrar dondurulmamalıdır. Çözdürülüp tekrar dondurulması durumunda soğuk zincir kırılmış olacağından bakteri üremesi gerçekleşir. Çözdürme sırasında gerçekleşen bakteri üremesi, besin tekrar dondurucuya girip donduğunda durur ancak tekrar çözünme gerçekleştiğinde bakteri üremesi artarak devam edeceğinden besin zehirlenmeleri kaçınılmaz olur.
Market alışverişine çıkıldığında dondurulmuş ürünler, market alışverişi boyunca sepette kalıp çözünmemesi için en son alınmalıdır ve mümkün olduğunca hızlı şekilde evdeki dondurucuya yerleştirilmelidir. Eğer çözünme gerçekleşmişse dondurucuya koymadan mümkün olduğunca kısa sürede tüketilmelidir.
Et ürünleri +4°C’de üzerlerinde yazan son kullanma tarihlerine kadar, açık bir biçimde satın aldıysanız 3-4 gün dayanır. Derin dondurucuda, yani -18°C’de son kullanma tarihlerinden önce konulması koşuluyla 6 ay saklanabilir.
Kıyma, daha ince parçalardan oluştuğu için ete göre daha çabuk bozulabileceği göz önüne alınmalı. Kıyma +4°C’de 1-2 gün, -18°C’de ise 3-4 ay saklanabilir.
Et marinasyonu yapılacaksa yine bakteri üremesinin önlenmesi için oda sıcaklığında değil, buzdolabında bekletilmelidir.
Satın aldığınız ya da dondurucudan çıkartıp çözdürdüğünüz etin yüzeyinde bozukluk, renk farklılığı, koku değişikliği gibi durumlar varsa kullanılmamalıdır. Bunlar bakteri üremesi sonucu gerçekleşmiş değişikliklerdir.
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