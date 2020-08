Çözünen eti sakın bir daha dondurmayın! Zehirlenmemek için...

Besin zehirlenmesinin en önemli nedenleri; besinlerin uygun koşullarda saklanmaması, pişirme öncesi ve sırasında yapılan hatalardır. Zehirlenmeden sağlıklı bir şekilde et tüketimi için çözünen etlerin tekrar dondurulmaması gerekiyor. Peki neden?

VAZGEÇİLMEZ BESİN ET

Et ürünleri beslenme rejimimizin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Vücudumuzun ihtiyacı olan proteinleri bitkisel kaynaklı besinlerden almamız pek mümkün olmadığı için et tüketimine muhtacız. Etin içerdiği aminoasitler, vücudumuz için olmazsa olmaz ve dışarıdan alınması gerekir. Bununla birlikte et B12, demir ve çinko gibi vitamin ve minerallerce de zengindir. Vücudumuzun ve organlarımızın işlevlerini düzgün bir biçimde yerine getirmesi için gerekli olan besin maddelerini içeren et, eğer doğru saklanmaz ve doğru pişirilmezse faydadan çok zarar sağlar.

SAĞLIKLI BESLENİRKEN ZEHİRLENMEYİN