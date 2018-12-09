Crash Team Racing Nitro-Fueled Çıkış Tarihi Belli Oldu

Hepimizin çocukluğuna dokunan Crash, multiplayer yarışın keyfini çıkarabilmemiz adına bir takım değişikliklere sahip olacak. Geliştirici ekip Beenox ve yayıncı Activision, HD grafiklerle birlikte daha eğlenceli, daha zorlu yarışları Crash Team Racing Nitro-Fueled bünyesinde 21 Temmuz 2019 tarihinde piyasaya çıkartacak. Oyun, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One X ve Nintendo Switch platformlarında görülecek.

Oyunda, Crash ve dostlarıyla antik mekanları ziyaret ederken ölümcül tuzaklardan kurtulabilmek adına hünerlerimizi sergileyeceğiz. Yeni oyunla birlikte Adventure, Arcade Single Race ve Cup Race, Time Trials ve Battle Mode bizlerle olacak. Oyunu istersek çevrimiçi olarak arkadaşlarımızla veya çevrimdışı olarak tek başımıza oynayabileceğiz.

The Game Awards 2018’in Kazananları Belli Oldu

