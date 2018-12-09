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Crash Team Racing Nitro-Fueled Çıkış Tarihi Belli Oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.12.2018 15:00 | Son Güncelleme

Sevimli dostumuz Crash geri dönüyor ancak bu sefer geçtiğimiz aylardaki remake versiyonundan farklı olarak yarış konusuna odaklanıyoruz: Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Crash Team Racing Nitro-Fueled Çıkış Tarihi Belli Oldu

Hepimizin çocukluğuna dokunan Crash, multiplayer yarışın keyfini çıkarabilmemiz adına bir takım değişikliklere sahip olacak. Geliştirici ekip Beenox ve yayıncı Activision, HD grafiklerle birlikte daha eğlenceli, daha zorlu yarışları Crash Team Racing Nitro-Fueled bünyesinde 21 Temmuz 2019 tarihinde piyasaya çıkartacak. Oyun, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One X ve Nintendo Switch platformlarında görülecek.

Oyunda, Crash ve dostlarıyla antik mekanları ziyaret ederken ölümcül tuzaklardan kurtulabilmek adına hünerlerimizi sergileyeceğiz. Yeni oyunla birlikte Adventure, Arcade Single Race ve Cup Race, Time Trials ve Battle Mode bizlerle olacak. Oyunu istersek çevrimiçi olarak arkadaşlarımızla veya çevrimdışı olarak tek başımıza oynayabileceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Crash Team Racing Nitro-Fueled teknoloji

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