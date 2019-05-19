CRR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey (CRR) Konser salonunda etkinlik düzenlendi.

Programa İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşelir Belediyesi Başkanvekili Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, çok sayıda öğrenci ve davetliler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda barkovizyon eşliğinde kurtuluş savaşının canlandıran öğrenciler izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Türkiye'nin çeşitli yörelerinden halk oyunlarının sergilendiği program gösteri yapan öğrencilerin seyircileri selamlamasıyla son buldu.

(FOTOĞRAF)



