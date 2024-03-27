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'Cübbeli Ahmet'ten 31 Mart duası: Gelen seçimlerde muzaffer eyle ya Rabbi

27.03.2024 11:58
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"Cübbeli" Ahmet Mahmut Ünlü de seçim atmosferine girdi. Ünlü, "Bedir Gecesi Özel" yayınında Cumhur İttifakı'nın kazanması için dua etti.

'Cübbeli Ahmet'ten 31 Mart duası: Gelen seçimlerde muzaffer eyle ya Rabbi

Türkiye'nin kararını vermesine günler kaldı. Seçim haftasına girilmesiyle birlikte gündemin birinci maddesi 31 Mart yerel seçimleri oldu. Kamuoyunun "Cübbeli Ahmet" olarak tandığı Ahmet Mahmut Ünlü de duasında seçimlere yer verdi.

Ünlü dün "Bedir Gecesi Özel" adıyla gerçekleştirdiği yayını sosyal medya hesabından paylaştı.

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"GELEN SEÇİMLERDE MUZAFFER EYLE YA RABBİ"

Yayında dua eden Ünlü, Cumhur İttifakı'nın kazanması için de dua etti. Duasında kullandığı ifadeler şöyle:
"Gelen seçimlerde ya Rabbi Cumhur İttifakı'nı galip eyle, aziz eyle, mansur eyle, muzaffer eyle. Tefrika çıkaranları, ihtilaf çıkaranları, DEM'e yardım edenleri, terörle birleşenleri sen umduklarına ulaştırma ya Rabbi, beklediklerini buldurma."

Ünlü 2023 seçimleri öncesinde de Cumhur İttifakı'na desteğini belirtmiş, "Allah rızası için Cumhur İttifakı’nı desteklemek icap ediyor" demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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