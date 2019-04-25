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Çubuk Akkuzulu gençler dualarla askere uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğradığı Akkuzulu Mahallesi'nde yaşayan ve 99/2 celp döneminde askerlik yapacak gençler, mahalle sakinlerince ellerine kına yakılıp, dualarla uğurlandı.

Çubuk Akkuzulu gençler dualarla askere uğurlandı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğradığı Akkuzulu Mahallesi'nde yaşayan ve 99/2 celp döneminde askerlik yapacak gençler, mahalle sakinlerince ellerine kına yakılıp, dualarla uğurlandı.
Çubuk ilçesinin 5 bin nüfuslu Akkuzulu Mahallesi'nde oturan 17 asker adayı, yıllardır geleneksel olarak yapılan asker uğurlama töreniyle yolcu edildi. Ellerine 1 gün önce kına yakılan asker adayları, bu sabah meydanda toplandı. Mahalleli, sıraya giren gençler ile tek tek tokalaşıp, ceplerine harçlık koydu. Asker adayları, daha sonra dualarla yolcu edildi.
Mahalle muhtarı Halil Kökmen, törenden 1 gün önce gençlere kına yakıldığını ve sabah namazı sonrası dua edildiğini belirterek, "Mahalle olarak her yıl 30 ile 60 arasında asker gönderiyoruz. Gün doğumuyla birlikte yapılan uğurlamada, askere gidecek evlatlarımız için kete ekmeği yapılıp ikram edilir. Aileler de askerlerimize uğur parası verirler. Burada dualar edip helallik alınıyor. Geçtiğimiz günlerde üzüntü verici şehit haberi ve acı olaylar yaşadık. Hiçbir zaman unutmasınlar ki bizde asker çok. Üstüne basarak söylüyorum, bir ölür bin doğarız. Vatanımızı sahipsiz bırakmayız" dedi.
Türkiye- Irak sınırında PKK terör örgütü mensubu teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın geçen hafta Akkuzulu Mahallesi'ndeki cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğramıştı.

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Çubuk Akkuzulu gençler dualarla askere uğurlandıÇubuk Akkuzulu gençler dualarla askere uğurlandıÇubuk Akkuzulu gençler dualarla askere uğurlandı

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